Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NUACOM» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

З понад 50 функціями NUACOM є універсальним телефонним системним рішенням для бізнесу. Наша гнучка, надійна та масштабована технологія Hosted PBX, яка також називається VoIP, виводить ваше ділове спілкування на новий рівень завдяки інтерактивній голосовій відповіді (IVR), запису викликів, черзі викликів, місцевим і міжнародним телефонним номерам, мобільному додатку, веб-аналітиці викликів і багато інших додаткових функцій. Налаштуйте обліковий запис NUACOM за 2 хвилини та негайно прискоріть процес продажів, вдосконаліть відділ підтримки клієнтів і модернізуйте свою компанію.

Вебсайт: nuacom.com

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