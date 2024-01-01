NSFWJS — це бібліотека JavaScript, призначена для виявлення потенційно невідповідних зображень у браузері клієнта без необхідності надсилати зображення на сервер. Бібліотека базується на TensorFlowJS, бібліотеці машинного навчання з відкритим кодом для JavaScript. Бібліотека навчена розпізнавати певні візерунки на зображеннях із поточною точністю 93%. Бібліотека також включає CameraBlur Protection, яка є функцією, яка розмиває будь-які зображення, які вона визначає як потенційно неприйнятні. Бібліотека постійно вдосконалюється та оновлюється, часто випускаються нові моделі. NSFWJS є безкоштовним для використання, його можна змінювати та поширювати за ліцензією MIT. Бібліотека також містить мобільну демонстрацію, яка дозволяє користувачам тестувати різні зображення на своїх мобільних пристроях. Нарешті, бібліотека доступна для завантаження через GitHub, і користувачам пропонується повідомляти про будь-які помилкові спрацьовування або сприяти розвитку бібліотеки.

Вебсайт: nsfwjs.com

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