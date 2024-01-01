Альтернативи - Nozbe
Notion
notion.so
Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключити ці компоненти, щоб створити власні системи для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — це власний продукт для відстеження проблем, розроблений Atlassian, який дозволяє відстежувати помилки та гнучко керувати проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Airtable
airtable.com
Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable с...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Zoho Projects
zoho.com
Управління проектами настільки ефективне, наскільки це можливо. Zoho Projects — це хмарний інструмент керування проектами, який допомагає планувати роботу, ефективно її відстежувати та співпрацювати з командою, де б вона не була.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке пропонується для співпраці та керування роботою, розроблене та продане компанією Smartsheet Inc. Воно використовується для призначення завдань, відстеження прогресу проекту, керування календарями, обміну документами та іншої роботи за доп...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
Backlog
backlog.com
Backlog — це комплексне програмне забезпечення для керування проектами для всієї команди. Відстеження проблем, хостинг Git і контроль версій, а також Wiki.
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Podio
podio.com
Podio надає веб-платформу для організації командного спілкування, бізнес-процесів, даних і контенту в робочих областях управління проектами відповідно до потреб проекту.
Nifty
nifty.pm
Керуйте проектами, а не інструментами. Припиніть перемикатися між чатами, завданнями, документами, календарем і інструментами для зустрічей — об’єднайте свою команду та клієнтів в одній простій, але потужній програмі.
Taiga
taiga.io
Taiga — це платформа управління проектами для стартапів і гнучких розробників і дизайнерів, яким потрібен простий, красивий інструмент, який робить роботу справді приємною.
Float
float.com
Оцінено як програмне забезпечення для керування ресурсами №1 на G2. 3000+ найкращих команд світу довіряють планувати свої проекти та планувати робочий час своєї команди. Безкоштовна 30-денна пробна версія.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Adobe Workfront
workfront.com
Керівництво роботою. Створено для підприємства. Підключайтеся, співпрацюйте та виконуйте складні робочі процеси звідусіль.
Teamleader
teamleader.eu
Більше бізнесу. Менше клопоту. Керування клієнтами, управління проектами та виставлення рахунків в одному зручному інструменті. Teamleader полегшує роботу для 11 000 малих і середніх підприємств.
TeamGantt
teamgantt.com
Спробуйте безкоштовну програму створення діаграм Ганта від TeamGantt і створіть діаграму Ганта онлайн за лічені хвилини за допомогою планування перетягування. Найвищий рейтинг і назавжди безкоштовно — кредитна картка не потрібна.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
OpenProject
openproject.org
Програмне забезпечення для управління проектами з відкритим кодом. Ефективне класичне, гнучке або гібридне управління проектами в безпечному середовищі.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — це найбільш інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці та керування завданнями в Інтернеті. Реєструйтеся, запрошуйте свою команду і починайте працювати. Навчання не потрібно.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask — найкращий онлайн-інструмент для спільної роботи для керування прогресом вашої команди. Простий, але досить потужний, щоб виконувати всі бізнес-операції. Відстежуйте завдання, проекти, взаємодію з клієнтами та залишайтеся на зв’язку з прогресом команди
GanttPRO
ganttpro.com
✅ Зареєструйтеся безкоштовно та створюйте діаграми Ганта в онлайн-програмі для діаграм Ганта GanttPRO. Плануйте, створюйте та керуйте завданнями та розкладами за лічені хвилини. Швидка реєстрація.
Bordio
bordio.com
Керуйте всіма своїми завданнями та подіями на одній дошці. Bordio — це онлайн-програма для ефективного управління часом, планування тижня, відстеження завдань і планування.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — це програмне забезпечення для планування проектів із усіма інструментами, які потрібні вашій команді, щоб разом виконувати роботу швидше. Без плати за користувача. Безкоштовне випробування. Немає кривої навчання.