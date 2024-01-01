novelistAI

novelistAI

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Вебсайт: novelistai.com

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NovelistAI — це веб-сайт на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам легко створювати власні унікальні історії, романи та інтерактивні книги. Користувачі можуть вибирати з безлічі жанрів і стилів, що дозволяє їм створювати персоналізовані враження від читання. Платформа надає зручний інтерфейс, який забезпечує свободу та гнучкість під час створення унікальних персонажів, сюжетів і налаштувань. NovelistAI також пропонує формат «нескінченної історії», який дозволяє користувачам писати нові розділи під час читання, а також інтерактивні історії чи книги-ігри, де вони можуть взяти на себе роль головного героя та зробити вибір, що впливає на історію. Крім того, користувачі можуть написати свої історії в стилі своїх улюблених авторів або навіть адаптувати класичні романи до нової обстановки чи епохи. Нарешті, веб-сайт незабаром запропонує додаткові функції, такі як нові жанри книг, ілюстровані романи, експорт у EPUB і друк книг на папері.

Вебсайт: novelistai.com

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