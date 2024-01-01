Novable — це технологічна платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє шукати стартапи та інновації. Платформа має на меті надати орієнтовану на клієнта методологію для пошуку інновацій, яка поєднує технологію DeepMatching™ із експертною інформацією. Платформа включає такі функції, як професійна розвідка, перевірка та підтримка залучення, які допомагають компаніям знаходити найкращі стартапи всього за два дні. Novable надає доступ до контекстної мережі, яка включає вміст веб-сайтів, соціальні канали, новини, патенти та фінанси понад 0 мільйонів інноваційних компаній у 0+ країнах і 0+ тем. Компанії можуть надсилати пошук природною мовою, слідувати посібнику та отримувати миттєві персоналізовані результати відповідно до їхніх потреб. Платформа може заощадити сотні годин, фільтруючи шум і надаючи лише те, що має значення. Novable довіряють деякі з найбільш далекоглядних професіоналів у сфері інновацій, за даними Trustpilot рівень задоволеності становить 97%. Платформа також пропонує різноманітні ресурси, такі як історії клієнтів, електронну книгу та блог, щоб допомогти компаніям надихнутися та бути в курсі останніх інноваційних тенденцій. Підводячи підсумок, Novable — це потужний інструмент, розроблений, щоб допомогти компаніям відкрити для себе інновації завтрашнього дня вже сьогодні. Платформа має на меті забезпечити безперебійний та ефективний досвід за допомогою технології на базі штучного інтелекту, експертної інформації та контекстної мережі, яка пропонує повне розуміння екосистеми стартапів.

Вебсайт: novable.com

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