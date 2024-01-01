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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Nourish — це інформативний, збалансований і поживний веб-сайт новин, який охоплює різноманітні теми, пов’язані зі здоров’ям, самопочуттям і способом життя. Веб-сайт має на меті надавати підібраний вміст, який інформує та поважає психічне благополуччя, сприяючи більш здоровій звичці споживання новин.

Вебсайт: nourished.news

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