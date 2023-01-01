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Notion Calendar

Notion Calendar

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Вебсайт: notion.so

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Notion Calendar lets you schedule meetings and control your time like never before. It deeply integrates with Google Calendar accounts so that all your events are synced. Along with speed, beauty, and light/dark modes, Notion Calendar includes powerful features: - CONNECTED TO NOTION — add Notion docs, projects, and timelines. - MULTIPLE TIME ZONES — pull the time zone column to the right to “travel to any city” and add more time zones. - ALL IN ONE PLACE — see one unified view across multiple calendars and auto-sync events between them. - WIDGETS — select from 6 Home Screen Widgets featuring rich previews of upcoming events, month overviews, quick-add event buttons, and more! The Lock Screen Widget lets you see what’s coming at a glance when picking up your phone. - AVAILABLE IN 12 LANGUAGES — Japanese, Korean, French, German, Spanish, Portuguese, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian, and Swedish. It’s time.

Вебсайт: notion.so

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Notion Calendar». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Calendly

Calendly

calendly.com

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Calendar

Calendar

calendar.com

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Cron Calendar

Cron Calendar

cron.com

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

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Spacetime

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Google Calendar

Google Calendar

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Infomaniak Calendar

Infomaniak Calendar

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Indify

indify.co

Sutori

Sutori

sutori.com

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Staffomatic

Staffomatic

staffomatic.com

Oculus

Oculus

oculus.com

Lingvist

Lingvist

lingvist.com

Kalender

Kalender

termine.schule

WPS Calendar

WPS Calendar

calendar.wps.com

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