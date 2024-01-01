NOLU

NOLU

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Вебсайт: noluai.com

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NOLU — це простий і легкий у використанні інтерфейс для взаємодії з механізмом Open AI GPT-3. Це дозволяє користувачам задавати запитання та отримувати відповіді, згенеровані штучним інтелектом, без будь-яких ускладнень чи налаштування. Він працює на основі нейронної мережі з понад 175 мільярдами параметрів машинного навчання. NOLU доступний з будь-якого браузера та може використовуватися на екрані будь-якого розміру. Він також оснащений системою навчання, яка базується на 45 терабайтах текстових даних і надає контекст з людського мозку, який має близько 85 мільярдів нейронів. NOLU пропонує безкоштовну пробну версію 50 QA та створено для забезпечення мінімального інтерфейсу, щоб користувачі могли зосередитися на своїх завданнях.

Вебсайт: noluai.com

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