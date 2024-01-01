NodeChef

NodeChef

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Вебсайт: nodechef.com

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NodeChef Cloud — це платформа як послуга (PaaS) для розгортання та запуску хмарних програм Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core через контейнери докерів і kubernetes.
Категорії:
Software Development
Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS).

Вебсайт: nodechef.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NodeChef». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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