Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nocodelytics» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Nocodelytics розроблено, щоб зробити відстеження показників на сайтах Webflow простим і зрозумілим. Це дозволяє користувачам відстежувати різні взаємодії користувачів, такі як натискання кнопок, натискання посилань, залучення елементів CMS і пошук на сайті.
Ключові особливості:
* Відстежуйте натискання кнопок і посилань лише кількома клацаннями, без необхідності кодування.
* Подивіться, що користувачі шукають на сайті, що може допомогти в розробці вмісту та функцій.
* Інтегрується з іншими інструментами Webflow, як-от Jetboost і Memberstack, щоб забезпечити більш глибоке розуміння.
* Пропонує прості візуалізації та інформаційні панелі, які можна вставити безпосередньо на сайт Webflow.
* Надає зручну для користувача аналітику, сумісну з GDPR, з акцентом на конфіденційність даних.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nocodelytics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.