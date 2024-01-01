Nocodelytics

Nocodelytics

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Вебсайт: nocodelytics.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nocodelytics» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Nocodelytics розроблено, щоб зробити відстеження показників на сайтах Webflow простим і зрозумілим. Це дозволяє користувачам відстежувати різні взаємодії користувачів, такі як натискання кнопок, натискання посилань, залучення елементів CMS і пошук на сайті. Ключові особливості: * Відстежуйте натискання кнопок і посилань лише кількома клацаннями, без необхідності кодування. * Подивіться, що користувачі шукають на сайті, що може допомогти в розробці вмісту та функцій. * Інтегрується з іншими інструментами Webflow, як-от Jetboost і Memberstack, щоб забезпечити більш глибоке розуміння. * Пропонує прості візуалізації та інформаційні панелі, які можна вставити безпосередньо на сайт Webflow. * Надає зручну для користувача аналітику, сумісну з GDPR, з акцентом на конфіденційність даних.

Вебсайт: nocodelytics.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nocodelytics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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