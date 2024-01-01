NMI дозволяє створювати ідеальну, повну комерційну пропозицію, незалежно від того, чи є ви постачальником програмного забезпечення, який прагне створювати кращі рішення, ISO, який хоче підвищити цінність ваших послуг, чи банком, який надає інструменти обробки платежів. І хоча ми не працюємо безпосередньо з продавцями, ми даємо вам змогу надати вашим продавцям можливість приймати платежі в усіх точках взаємодії: у магазині, на мобільному пристрої, в Інтернеті та без нагляду.

Вебсайт: nmi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NMI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.