NMI

NMI

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: nmi.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

NMI дозволяє створювати ідеальну, повну комерційну пропозицію, незалежно від того, чи є ви постачальником програмного забезпечення, який прагне створювати кращі рішення, ISO, який хоче підвищити цінність ваших послуг, чи банком, який надає інструменти обробки платежів. І хоча ми не працюємо безпосередньо з продавцями, ми даємо вам змогу надати вашим продавцям можливість приймати платежі в усіх точках взаємодії: у магазині, на мобільному пристрої, в Інтернеті та без нагляду.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: nmi.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Mollie

mollie.com

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PayTrace

paytrace.net

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