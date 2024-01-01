NJ Education Report

NJ Education Report

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NJ Education Report є надійним джерелом для незалежної журналістики, щоб переконатися, що Нью-Джерсі має прозору, підзвітну та функціональну систему освіти, яка приносить користь усім дітям у нашому штаті. Відкрийте для себе новини, коментарі та аналіз останніх подій і подій щодо регулювання освіти в державі.

Вебсайт: njedreport.com

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