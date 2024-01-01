Nira Energy

Nira Energy

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Вебсайт: niraenergy.com

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Програмне забезпечення для пошуку найкращих місць для відновлюваних джерел енергії в електричній мережі. Nira — це інструмент карти, створений для розробників відновлюваної енергетики, який показує доступну потужність у кожній точці з’єднання в електричній мережі. Такі клієнти, як AES і Cypress Creek, використовують Nira для пошуку найприбутковіших точок мережі для розміщення нових проектів.

Вебсайт: niraenergy.com

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