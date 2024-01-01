Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nielsen Norman» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Дослідження, навчання та консультації щодо досвіду користувачів на основі фактичних даних: штаб-квартира Nielsen Norman Group розташована в Силіконовій долині, а члени компанії працюють у 17 додаткових місцях по всій території Сполучених Штатів. Послуги надаються по всьому світу. Допомагає клієнтам керувати процесом розробки продуктів і послуг для отримання ефективних і прибуткових результатів. Поглиблені віртуальні навчальні курси UX онлайн та керує процесом сертифікації для сертифікатів UX Certified (UXC) і UX Master Certified (UXMC).

Вебсайт: nngroup.com

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