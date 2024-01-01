Nielsen Norman

Nielsen Norman

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Вебсайт: nngroup.com

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Дослідження, навчання та консультації щодо досвіду користувачів на основі фактичних даних: штаб-квартира Nielsen Norman Group розташована в Силіконовій долині, а члени компанії працюють у 17 додаткових місцях по всій території Сполучених Штатів. Послуги надаються по всьому світу. Допомагає клієнтам керувати процесом розробки продуктів і послуг для отримання ефективних і прибуткових результатів. Поглиблені віртуальні навчальні курси UX онлайн та керує процесом сертифікації для сертифікатів UX Certified (UXC) і UX Master Certified (UXMC).

Вебсайт: nngroup.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nielsen Norman». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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