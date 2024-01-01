Альтернативи - Nextiva
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Twilio
twilio.com
Twilio — це американська хмарна комунікаційна платформа як послуга (CPaaS), яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Twilio дозволяє розробникам програмного забезпечення здійснювати та приймати телефонні дзвінки, надсилати та отримувати текстові повідомлення та виконувати інші комунікаційні функці...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Ringover
ringover.com
Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.
Talkroute
talkroute.com
Телефонна система, створена для ведення бізнесу будь-де. Перетворіть ваші телефони та комп’ютери на віртуальну телефонну систему, готову до роботи будь-де: в офісі, вдома та в дорозі.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — це сучасна уніфікована хмарна комунікаційна платформа, ефективна, гнучка та наповнена необхідними сучасними функціями для бізнесу будь-якого типу. Він легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами CRM та API, дозволяючи оптимізувати робочий процес і автоматизувати завдання. Ви також...