Альтернативи - Nextiva

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio — це американська хмарна комунікаційна платформа як послуга (CPaaS), яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Twilio дозволяє розробникам програмного забезпечення здійснювати та приймати телефонні дзвінки, надсилати та отримувати текстові повідомлення та виконувати інші комунікаційні функці...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

Ringover

Ringover

ringover.com

Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.

Talkroute

Talkroute

talkroute.com

Телефонна система, створена для ведення бізнесу будь-де. Перетворіть ваші телефони та комп’ютери на віртуальну телефонну систему, готову до роботи будь-де: в офісі, вдома та в дорозі.

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI — це сучасна уніфікована хмарна комунікаційна платформа, ефективна, гнучка та наповнена необхідними сучасними функціями для бізнесу будь-якого типу. Він легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами CRM та API, дозволяючи оптимізувати робочий процес і автоматизувати завдання. Ви також...

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