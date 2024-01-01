Альтернативи - NexHealth
Snyk
snyk.io
Snyk (вимовляється «скрадка») — це платформа безпеки для розробників для захисту власного коду, залежностей з відкритим вихідним кодом, контейнерів і хмарної інфраструктури на одній платформі. Рішення безпеки для розробників Snyk дозволяють безпечно створювати сучасні програми, дозволяючи розробника...
Tray.io
tray.io
Tray.io — це мультифункціональний iPaaS на основі штучного інтелекту, який пришвидшує час інтеграції від місяців до днів на одній платформі. Tray Universal Automation Cloud усуває потребу в розрізнених інструментах і технологіях для автоматизації складних внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів. Унів...
Duffel
duffel.com
Ми пропонуємо потужний API, який дає змогу будь-якій туристичній компанії шукати, бронювати та продавати рейси в мережі провідних світових авіакомпаній за лічені хвилини, а не за місяці.
entri
entri.com
Entri — це API для користувацьких доменів. Ми спрощуємо для вашої програми підключення, захист, продаж і підтримку спеціальних доменів. ПОТУЖНІСТЬ Стимулюйте оновлення свого продукту, пропонуючи власні домени. Entri Power дозволяє швидко та легко розгорнути цю функцію за допомогою лише кількох рядкі...
Merge
merge.dev
Merge — це один API для додавання сотень інтеграцій до вашого продукту. Платформа Merge полегшує безпечний доступ до даних, пропонуючи уніфіковані API для ключових категорій програмного забезпечення, включаючи HRIS, бухгалтерський облік, CRM, зберігання файлів тощо. Merge забезпечує повний життєвий ...
Finch
tryfinch.com
Розблокуйте дані про організацію, оплату праці та пільги з понад 200 систем нарахування заробітної плати та HRIS за допомогою однієї інтеграції. Наша місія полягає в тому, щоб демократизувати доступ до інфраструктури, яка лежить в основі сектору зайнятості, відкрити вкрай необхідні інновації та ство...
Apideck
apideck.com
Apideck дозволяє розробникам створювати масштабні інтеграції за допомогою набору уніфікованих API, що охоплюють бухгалтерський облік, CRM, HRIS, ATS, зберігання файлів, управління проектами та електронну комерцію. Економія часу та витрат на обслуговування, щоб інженери могли зосередитися на основном...
StackOne
stackone.com
StackOne змінює спосіб, у який постачальники SaaS створюють неймовірні інтеграції, завдяки своїй потужній пропозиції Unified API. За допомогою StackOne компанії можуть легко підключатися до кількох інструментів і джерел даних, створюючи бездоганний досвід і масштабоване рішення для різних платформ і...
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — це вбудована інтеграційна платформа, яка забезпечує зручне підключення програм SaaS. Завдяки Cobalt SaaS-компанії можуть пропонувати своїм клієнтам інтеграцію в оригінальній манері. Завдяки каталогу з понад 250 готових інтеграцій, який швидко зростає, Cobalt забезпечує широке охоплення бага...
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko забезпечує основні комунікаційні функції та пропонує готову логіку синхронізації CRM, а також готові до інтеграції надбудови Gmail і Outlook, які дозволяють бізнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) увімкнути інтелектуальне керування взаємовідносинами . *** CRM Sync Logic *** УВІМКНУТИ ІНТЕ...
Unified.to
unified.to
«Один API для інтеграції всього» — ми єдина платформа розробників API для інтеграції SaaS. На створення одного запиту клієнта на інтеграцію може знадобитися кілька місяців. За допомогою Unified.to ви можете запустити всі інтеграції, які потрібні вашим клієнтам, лише за кілька годин. Unified.to — це ...
Codat
codat.io
Codat допомагає банкам будувати глибші зв’язки з бізнес-клієнтами. Ми пропонуємо продукти, які спрощують доступ, синхронізацію та інтерпретацію даних із фінансового програмного забезпечення клієнтів для конкретних випадків використання, таких як підключення постачальників до програм комерційних карт...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — це орієнтована на розробників платформа безпеки програмного забезпечення, яка забезпечує розширене сканування коду та оцінку вразливостей у хмарі. Наша платформа надає пріоритет реальним загрозам, зменшує помилкові спрацьовування та робить загальні вразливості та ризики (CVE) зрозу...
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy — це вбудована інтеграційна платформа, яка використовується командами розробників і продуктів для спрощення та прискорення всіх аспектів розробки інтеграції — від настроюваності користувача до інфраструктури опитування.
Terra
tryterra.co
API, який дає змогу інтегрувати такі пристрої, як Garmin, Fitbit, Apple, Google, Polar, Eight Sleep, Oura та інші, через єдине джерело.
Kombo
kombo.dev
Пора перестати ганятися за інтеграціями. Швидко запропонуйте інтеграції, про які запитують ваші клієнти — створіть уніфікований API Kombo, щоб розблокувати постійно зростаючий набір інтеграцій HR та ATS.
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo — це шлюз даних для доступу до даних творців безпосередньо з вихідних платформ. Phyllo створює основну інфраструктуру, яка з’єднується з кожною платформою творців, підтримує живу подачу даних для систем, які ці платформи використовують для керування даними творців, і надає нормалізований набі...
SOOS
soos.io
Платформа управління безпекою програми Безпека додатків у вашій організації має бути не просто контрольним списком. ASPM від SOOS — це динамічний комплексний підхід до захисту вашої інфраструктури додатків від уразливостей протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення (SDLC) і живих ро...
Yapily
yapily.com
Підключайтеся до тисяч банків у 19 країнах за лічені хвилини через відкритий банківський API Yapily. Отримуйте доступ до даних, обробляйте платежі та багато іншого. Що будуватимеш? Розвивайте інноваційні продукти за допомогою відкритого банківського обслуговування. Підключіться до відкритої банківс...
Railz
railz.ai
Railz будує найбільшу мережу фінансових даних для майбутнього фінансів. Ми прагнемо встановити зв’язок між перспективними фінансовими установами та компаніями та фінансовими даними їхніх клієнтів малого та середнього бізнесу. Наше рішення Accounting Data-as-a-Service™ пропонує фінансовим установам і...
Pyas
pyas.io
Pyas — це рішення API для інтеграції календаря для стартапів і індивідуальних розробників. Створіть свою функцію інтеграції календаря за хвилини замість місяців. Легко інтегруйте з Календарем Google і Microsoft Outlook. Інтегруйте Zoom і Google Meet для відеоконференцій за допомогою єдиного API.
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel працює над створенням більш справедливої фінансової системи, відкриваючи доступ API до систем нарахування заробітної плати. Pinwheel надає платформу, яка дозволяє споживачам підключати свій обліковий запис до будь-якої програми. Побудувавши труби, які з’єднують ці системи з банками, креди...
Truv
truv.com
Найбезпечніші та найнадійніші API-з’єднання з платіжними рахунками, що дозволяє перевіряти доходи та роботу, перемикати прямі депозити тощо.
API2Cart
api2cart.com
API2Cart допомагає інтегрувати ваш сервіс із кількома кошиками для покупок. Це 1 API, який працює однаково на всіх різних платформах для покупок, тож якщо ваші клієнти мають свої магазини на різних платформах, вам не потрібно створювати окремі інтеграції API для кожного з них один за одним, це можна...
Truto
truto.one
Truto.one дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам інтеграцію HRIS, ATS, CRM, служби підтримки, продажу квитків, платіжних шлюзів, платформ підписки, бухгалтерського обліку, електронної комерції та електронної пошти з уніфікованими API.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Реєстр кодів — це перша в світі платформа аналізу коду й аналізу коду на основі штучного інтелекту, призначена для захисту та оптимізації активів програмного забезпечення для бізнесу. Забезпечуючи незалежну безпечну реплікацію сховищ коду та надаючи поглиблений аналіз і звітність, The Code Registry ...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe — це рішення SaaS, яке забезпечує безперервну гарантію безпеки та надійності артефактів програмного забезпечення, діючи як центр довіри між виробниками програмного забезпечення та споживачами. Централізована система керування SBOM Scribe дозволяє без зусиль керувати та ділитися продуктами SBO...
Endor Labs
endorlabs.com
Платформа безпеки ланцюга поставок програмного забезпечення Endor Labs вирішує три ключові проблеми безпеки ланцюга постачання програмного забезпечення та наслідки: Безпека відкритого вихідного коду: Endor Labs допомагає інженерам покращити продуктивність додатків і мінімізувати поверхню атак, вибир...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro є лідером у сфері управління безпекою додатків (ASPM), що об’єднує видимість ризиків, визначення пріоритетів і виправлення за допомогою глибокого аналізу коду та контексту виконання. Отримайте повну видимість програм і ризиків: Apiiro використовує глибокий підхід до ASPM, заснований на коді. ...
Xygeni
xygeni.io
Забезпечте розробку та доставку програмного забезпечення! Xygeni Security спеціалізується на управлінні системою безпеки додатків (ASPM), використовуючи глибоке контекстне розуміння для ефективного визначення пріоритетів і керування ризиками безпеки, мінімізуючи шум і надмірні сповіщення. Наші іннов...