Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NexBot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
NexBot — це помічник із створення штучного інтелекту, який, як стверджується, допомагає користувачам писати «ідеальний вміст у 10 разів швидше». Він працює на основі вдосконалених моделей ШІ, таких як GPT-3 і GPT-4 OpenAI. Серед згаданих ключових особливостей:
* Швидко генеруйте ідеї та отримуйте в 10 разів більше оригінальних ідей
* Пишіть вміст понад 180 мовами
* Використовуйте готові шаблони або створюйте спеціальні шаблони
* Отримайте оптимізований SEO-контент
* Виберіть безкоштовний, тижневий або річний платний план
* NexBot як «найкращий генератор контенту штучного інтелекту» з 5-зірковими відгуками. Він позиціонує цей інструмент як трансформаційний компаньйон у написанні для професіоналів, щоб революціонізувати процес створення вмісту.
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