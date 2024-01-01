NexBot

NexBot

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Вебсайт: nexbot.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

NexBot — це помічник із створення штучного інтелекту, який, як стверджується, допомагає користувачам писати «ідеальний вміст у 10 разів швидше». Він працює на основі вдосконалених моделей ШІ, таких як GPT-3 і GPT-4 OpenAI. Серед згаданих ключових особливостей: * Швидко генеруйте ідеї та отримуйте в 10 разів більше оригінальних ідей * Пишіть вміст понад 180 мовами * Використовуйте готові шаблони або створюйте спеціальні шаблони * Отримайте оптимізований SEO-контент * Виберіть безкоштовний, тижневий або річний платний план * NexBot як «найкращий генератор контенту штучного інтелекту» з 5-зірковими відгуками. Він позиціонує цей інструмент як трансформаційний компаньйон у написанні для професіоналів, щоб революціонізувати процес створення вмісту.
Категорії:
Productivity
AI Writing Assistants

Вебсайт: nexbot.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NexBot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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