Nex AI — це платформа обробки та аналізу даних, яка використовує технологію штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам зрозуміти їхні дані. Він розроблений, щоб заощадити час і енергію консультантів, дослідників та інших професіоналів за допомогою штучного інтелекту для читання, розуміння та аналізу різних типів файлів, таких як документи, електронні таблиці та PDF-файли. Деякі ключові функції Nex AI включають: * Пошук і отримання: Nex AI дозволяє користувачам шукати всю свою базу даних файлів і папок за допомогою ключових слів, фільтрів і потужних можливостей семантичного пошуку. Це дозволяє легко знайти потрібну інформацію, навіть якщо ви не пам’ятаєте точну назву файлу. * Прозора інформація на основі штучного інтелекту: Nex AI надає чіткі пояснення інформації, яку він використовував для створення своїх відповідей, включаючи цитати, пошукові запити, ключові слова та фрази, які були введені в моделі ШІ. Цей рівень прозорості важливий для формування довіри до результатів системи. * Модульна обробка даних: Nex AI має конвеєр обробки даних, який використовує передові методи Retrieval Augmented Generation (RAG) для покращення знань ШІ та створення більш точних і актуальних результатів. * Інтеграція та API: Nex AI може інтегруватися з різними джерелами даних і надає API для більш тісної інтеграції з іншими системами. Загалом Nex AI позиціонує себе як потужний інструмент на основі ШІ для консультантів, дослідників та інших професіоналів, яким потрібно швидко й точно аналізувати великі обсяги даних із різних джерел.

Вебсайт: nexai.app

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