Newtype

Newtype

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Вебсайт: newtype.us

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Newtype — це інтернет-магазин, який спеціалізується на комплектах моделей Gundam, також відомих як Gunpla, а також на відповідних фарбах, інструментах, аксесуарах та інших предметах для хобі

Вебсайт: newtype.us

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