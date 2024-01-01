Newswise

Newswise

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: newswise.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Newswise» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Newswise – це місце, де журналісти обирають, спілкуються та використовують розумні новини. Журналісти дивляться на Newswise як на надійний ресурс новин, що ґрунтуються на знаннях, результатів досліджень, на які накладено ембарго, і контактів експертів із провідних дослідницьких установ світу: університетів, коледжів, лабораторій, професійних організацій, урядових установ і приватних дослідницьких груп, що працюють у галузі медицини, науки, бізнесу та гуманітарних наук. Newswise підтримує повну базу даних поточних новин, архіви з можливістю пошуку, послуги передплати на електронні послуги та розширені інструменти керування інформацією, щоб підвищити цінність і ефективність доставки новин на основі досліджень як для журналістів, так і для установ-джерел. Newswise також створено для надання професіоналам із комунікацій легкого, ефективного та ефективного доступу до журналістів. Наші служби поширюють новини безпосередньо серед журналістів, які їх запитали. Newswise може скоротити ваші витрати, значно підвищивши ефективність зв’язків зі ЗМІ та підвищивши цінність вашої інформації.

Вебсайт: newswise.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Newswise». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Scopus

Scopus

scopus.com

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

ebsco.com

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Kadenze

Kadenze

kadenze.com

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Lippincott

Lippincott

lww.com

U.S. News & World Report

U.S. News & World Report

usnews.com

Managr

Managr

managr.ai

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

BMC

BMC

biomedcentral.com

Get Inclusive

Get Inclusive

getinclusive.com

Classe365

Classe365

classe365.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності