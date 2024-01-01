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Альтернативи - Newswire

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

Awario

Awario

awario.com

Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. – це компанія зі зв’язків із громадськістю та медіа-програмне забезпечення та постачальник послуг. Компанія зареєстрована на Кайманових островах зі штаб-квартирою в Чикаго, Іллінойс; з клієнтами по всьому світу. Компанія стала публічною шляхом зворотного злиття в червні 2017 року. Окрім ...

Mention

Mention

mention.com

Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Світовий лідер у розповсюдженні прес-релізів і розкритті нормативної інформації. Фахівці зі зв’язків з громадськістю та інвесторами покладаються на Business Wire для широкого та цільового охоплення ринку.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Рішення PR Newswire для розповсюдження новин, націлювання, моніторингу та маркетингу допомагають вам спілкуватися та взаємодіяти з цільовою аудиторією по всьому світу.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

Створений командою Newsworthy.ai, Newswriter.ai — це генеративний інструмент для написання прес-релізів штучного інтелекту на базі GPT-3 OpenAI, який допомагає створювати переконливі та привабливі прес-релізи за лічені хвилини. Завжди рекомендується редагувати людину — ніколи не покладайтеся виключн...

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.

Contify

Contify

contify.com

Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.

Storiad

Storiad

storiad.com

Storiad допомагає авторам планувати, розгортати та керувати кампаніями просування цифрових книг, щоб охопити потрібну книжкову аудиторію, підвищити обізнаність про книгу та збільшити продажі книг.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

Робіть звіти про покриття швидше. Красиво оформлені звіти з надійними PR-метриками, якими ви можете пишатися.

RadioKing

RadioKing

radioking.com

RadioKing — платформа номер один для створення та трансляції власної онлайн-радіостанції. Це рішення також пропонує готові послуги для підтримки радіостанцій у їх цифровому розвитку (веб-сайт, мобільний додаток, підключений динамік, телебачення та авто). Сьогодні вони є хостами понад 3000 радіостанц...

Signal AI

Signal AI

signal-ai.com

У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...

Sourcery

Sourcery

sourcery.ai

Охопіть більше клієнтів. Заробляйте якісні зворотні посилання. Перестаньте думати, як отримати безкоштовну рекламу. Наше програмне забезпечення допоможе вам самостійно отримати якісні зворотні посилання. Так легко, це як магія. » Підвищення поінформованості про бренд » Більше вхідного трафіку та пот...

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

Програмне забезпечення для зв’язків із громадськістю та рекомендації, які допоможуть вам розкрити свій бізнес. Зверніться, знаючи, що журналіст добре підходить для вашої історії. Наше програмне забезпечення дозволяє вам знаходити найрелевантніших журналістів, публікації, можливості преси, подкасти т...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.

NewsWhip Spike

NewsWhip Spike

newswhip.com

Моніторинг медіа в реальному часі для команд зв’язку. Поєднуйте канали веб- та соціального вмісту в реальному часі з даними про залучення громадськості, щоб визначити та передбачити важливий вміст

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.

Zex PR Wire

Zex PR Wire

zexprwire.com

Zexprwire позитивно сформував галузь PR-послуг завдяки своїй чудовій прихильності до підтримки клієнтів. Ми пропонуємо більше охоплення та кращу видимість, щоб ви могли отримати кращу віддачу від своїх витрат на спілкування. Розширте впізнаваність свого бренду в Інтернеті та допоможіть впливати на к...

ReadWrite

ReadWrite

readwrite.com

ReadWrite — це технічна медіа-публікація, яка зосереджена на навчанні нашої аудиторії новим технологіям, таким як штучний інтелект, крипто та ігри, а також на звіті про останні новини технологічної індустрії.

Publifix.net

Publifix.net

publifix.net

Publifix.net — це програмне забезпечення для PR і розповсюдження прес-релізів, яке щоденно використовують сотні ЗМІ з різних країн. За допомогою Publifix.net команди PR і маркетингу можуть легко ділитися своїм вмістом із тисячами афілійованих журналістів лише за кілька кліків. Щоб забезпечити оптима...

PRShots

PRShots

prshots.com

Інтернет-бібліотека зображень/відео та прес-релізів PRShots — це фантастичний засіб, що дозволяє пресі та впливовим особам отримувати доступ до зображень високої роздільної здатності, відео та прес-релізів. Якщо ви виберете PRshots для розміщення своїх зображень і прес-релізів, ви отримаєте миттєвий...

Press Hook

Press Hook

presshook.com

Press Hook — це ринок зв’язків з громадськістю, що підтримується технологіями, який зв’язує бренди зі ЗМІ. Створіть свій профіль, надішліть зразки відповідним журналістам і нехай ваш бренд згадується в провідних виданнях, таких як Forbes, Esquire, Good Housekeeping, Today та багатьох інших.

Newsfile

Newsfile

newsfilecorp.com

Newsfile — це ваша першочергова команда з розповсюдження новин і регулятивних документів, яка надає послуги та підтримку, яких ви не знайдете більше ніде в галузі. Наші комплексні схеми поширюють новини серед світової аудиторії інвесторів, аналітиків та установ, забезпечуючи при цьому відповідність ...

Legit.ng

Legit.ng

legit.ng

Legit.ng — це видавець новин №1 у Нігерії за аудиторією, який задовольняє потреби понад 20 мільйонів унікальних читачів щомісяця через наш веб-сайт. Ми публікуємо різноманітні новини та редакційний вміст, включаючи розваги, бізнес, політику, поточні події та історії про людські інтереси.

JournoLink

JournoLink

journolink.com

JournoLink — це найшвидший і найпростіший спосіб оприлюднити ваш бізнес у пресі. Це просте у використанні програмне забезпечення для реклами, просте в освоєнні, яке допоможе вашому малому бізнесу спілкуватися з величезною аудиторією. Розповсюдження прес-релізів, публікація в Інтернеті, запити ЗМІ та...

Software Connect

Software Connect

softwareconnect.com

Software Connect допоможе компаніям і організаціям знайти краще програмне забезпечення. Веб-сайт Software Connect — це безкоштовний ресурс для компаній, де можна знайти огляди програмного забезпечення будь-чого, від ERP до WMS, і все між ними. Крім того, команда програмних експертів Software Conne...

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Що таке Coinscrible? Coinscribble — це платформа служби прес-релізів для індустрії криптовалют, блокчейну, Web3 і NFT. Coinscribble розроблено, щоб допомогти компаніям Web3 забезпечити гарантоване якісне висвітлення від провідних криптовалютних медіа та новинних платформ, таких як CoinTelegraph, Coi...

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

Zwak News — це провідна новинна платформа, яка надає актуальні та точні новини з Афганістану та всього світу. Наша команда досвідчених журналістів прагне надавати нашим читачам надійні та неупереджені новини. Крім того, ми також твердо віримо у важливість обміну якісними послугами, особливо коли йде...

PR Fire

PR Fire

prfire.com

Використовуйте PR Fire, щоб поширювати новини та бути поміченими! Підвищте позицію в Google Збільште продажі Створіть свій бренд Підніміть свій профіль Отримайте більше інформації Станьте авторитетом

ClickPress

ClickPress

click.press

Керуйте своїм сайтом WordPress як професіонал за допомогою блискучих функцій одним клацанням миші. Розкрийте потенціал свого сайту та відчуйте необмежену продуктивність і швидке завантаження для виняткової присутності в Інтернеті.

3BL Media

3BL Media

3blmedia.com

3BL Media надає цілеспрямовані комунікації для провідних компаній світу. Наші неперевершені платформи розповсюдження, лідерства та редагування надихають і підтримують глобальний сталий бізнес, охоплюючи понад 10 мільйонів людей, які змінюють свою діяльність.

PR Wire Pro

PR Wire Pro

prwirepro.com

Розповсюдження прес-релізів на понад 250 новинних сайтів - Цілодобова редакційна команда - Швидке розповсюдження - (800)460-2502 Швидке розповсюдження прес-релізів у Google і Apple News, ABC і NBC Affiliate Networks, CBS і FOX, Digital Journal і сотні додаткових мереж новин. Швидко проіндексуйте сві...

The CyberWire

The CyberWire

thecyberwire.com

CyberWire — це незалежний голос, який доносить людям по всьому світу стислі, доступні та актуальні новини та подкасти з кібербезпеки.

Faselis Growth

Faselis Growth

faselisgrowth.com

Faselis Growth надає малим підприємствам простий спосіб швидко надсилати прес-релізи безпосередньо до національних і місцевих ЗМІ. На відміну від багатьох інших сервісів у цій категорії, Faselis Growth пропонує сегментовані медіа-списки, які легко знайти, шаблон прес-релізу, який так само легко запо...

PressPog

PressPog

presspog.com

PressPog – це служба прес-релізів, оптимізована для SEO, щоб забезпечити чудове розповсюдження та зручність використання. Коли ми дивимося на ціни на ринку, це часто дуже важко собі дозволити. Наша команда хотіла зробити прес-релізи доступними, заощадити час, включивши написання статей для вас і заг...

FinanceWire

FinanceWire

financewire.com

FinanceWire — це платформа синдикації новин для фінансових і фінтех-компаній. Використовуючи гіперцільовий підхід, компанії використовують FinanceWire для трансляції новин у провідних ЗМІ у світі фінансів.

eReleases

eReleases

ereleases.com

Роздача прес-релізу журналістам, які цього бажають. Вимірні результати плюс PR Newswire. Клієнти малого бізнесу оцінюють нас найкраще.

24-7 Press Release Newswire

24-7 Press Release Newswire

24-7pressrelease.com

24-7 Press Release Newswire — це служба розповсюдження прес-релізів для компаній, які хочуть поширювати свої новини через соціальні мережі та традиційні канали новин, щоб охопити свою аудиторію та керувати відвідувачами, продажами та поінформованістю про бренд.

PR.com

PR.com

pr.com

PR.com — це веб-сайт, на якому ви можете рекламувати свій бізнес за допомогою каталогу підприємств, продуктів і послуг, розповсюдження прес-релізів тощо. PR.com — це універсальний бізнес-ринок.

MarketersMEDIA

MarketersMEDIA

marketersmedia.com

MarketersMEDIA Newswire – це прес-релізна компанія, яка допомагає компаніям охоплювати міжнародні інформаційні агентства та публікувати публікації в авторитетних ЗМІ, зокрема APNews, MarketWatch, Yahoo! Новини, AsiaOne та понад 500 інших кінцевих точок медіа. Завдяки потужності технологій і своїй ві...

PRnews.io

PRnews.io

prnews.io

PRNEWS.IO забезпечує гарантоване розміщення спонсорованого контенту в онлайн-ЗМІ по всьому світу. Платформа допоможе вам підвищити обізнаність серед ваших потенційних партнерів та інвесторів, збільшити ваші продажі та отримати сік посилань. Більше ніякої метушні щодо пошуку на сотнях платформ, щоб п...

iCrowdNewswire

iCrowdNewswire

icrowdnewswire.com

iCrowdNewswire було засновано в 2015 році командою колишніх топ-менеджерів Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones та інших провідних фінансових і корпоративних новинних організацій. З тисячами прес-релізів, що публікуються та розповсюджуються щодня, конкуренція досягла найвищого рівня. i...

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