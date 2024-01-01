Альтернативи - NewsWhip Analytics
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Awario
awario.com
Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Dataminr
dataminr.com
Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
Mention
mention.com
Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...
Muck Rack
muckrack.com
Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
Contify
contify.com
Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
NewsWhip Spike
newswhip.com
Моніторинг медіа в реальному часі для команд зв’язку. Поєднуйте канали веб- та соціального вмісту в реальному часі з даними про залучення громадськості, щоб визначити та передбачити важливий вміст
Factal
factal.com
Factal gives companies the facts they need in real time to protect people, avoid disruptions and drive automation when the unexpected happens. Factal combines lightning-fast discovery with trusted verification into a single platform, outpacing other breaking news sources. Experienced journalists use...
TechNews
technews.io
TechNews gives IT companies higher IQ understanding of what's trending in complex categories like AI, Cybersecurity, Cloud Infrastructure and more.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights is the fastest news gathering, content discovery and media monitoring solution for newsrooms and journalists. We are used by thousands of journalists, who use it every day, to keep on top of what content the world is engaging with in real-time. On average, new EzyInsights customers make ...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor monitors all media outlets for public relations and corporate communications professionals, allowing you to gain access to proprietary news monitoring databases and innovatinve TV news clipping and media analysis services.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream is a powerful cloud-based video clipping product that records and transcribes live video and makes it easy to make and share moments that matter. With Snapstream you can: - Record and transcribe any video source, livestream, TV channel or live event - Instantly search transcripts across m...
Webz.io
webz.io
Webz.io is the leading provider of machine-defined web data. It transforms the vast pool of web data from across the open and dark web into structured web data feeds, ready for machines to consume. Using Webz.io’s data, enterprises, developers, and analysts can now unlock the raw potential of web da...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics is a Social Media Monitoring and Analysis System. - Data acquisition from all sources, namely social networking sites, video hostings, map services, public channels and messenger chats, review websites, forums, blogs, marketplaces, online media, newspapers, magazines and federal chan...
Truescope
truescope.com
Truescope is the fastest growing media monitoring and measurement service. Truescope surfaces real-time media insights and business intelligence for organizations around the world. Its mission is to leverage better content, cleaner data, and the newest technology to better inform subscribers by simp...
Signal AI
signal-ai.com
In a sea of endless data, Signal AI delivers clarity for confident, informed decisions. Over 5 million articles are ingested into the Signal AI platform every day, across 226 markets in 75 languages to generate insights for decision making. • Empower Your PR Strategy - Elevate your communications, s...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure provides robust and comprehensive TV and radio broadcast monitoring, internet monitoring, LexisNexis/Print monitoring, media intelligence, and PR analysis. We also offer a media contacts database solution. News Exposure has created an exclusive niche in the industry by maintaining a pe...
Determ
determ.com
Determ, previously Mediatoolkit, is an AI-powered online media monitoring solution. It helps inform better business decisions based on real-time consumer, competitor, and market insights. Determ tracks keywords or phrases across 100+ million sources in any language or location to identify relevant m...
Managr
managr.ai
Managr is an AI assistant for marketing and PR teams. It streamlines research & ideation, content creation and media pitching. Try Managr for Free! managr.ai/pricing
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics is an all-in-one Intelligent Social Media Monitoring Platform. It enables you to track mentions for your brand, your product, or your competitors on the entire web (News sites, forums, blogs, and ANY other website) and many Social Media Channels, like TikTok, Twitter, Instagram, Facebo...
Wizikey
wizikey.com
What is Wizikey? Wizikey is a media monitoring and PR software. It helps companies with media monitoring across different media along with trends, and insights on competitive intelligence and press release distribution across the world. It also helps PR professionals find the right set of reporters,...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніто...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні засоби масової інформації для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати ви...
Newswire
newswire.com
Newswire is a media technology company that provides its clients with press release distribution services that help build brand awareness, earn media mentions, increase online visibility, improve search engine optimization performance, generate sales, and more. In addition to press release distribut...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive is a global partner for PR and Communications success. Working with thousands of organizations globally, we understand the pressures you face. Like building a strong brand and reputation. Being your organization’s eyes, ears and conscience. Supporting the C-suite, the wider business and it...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність певної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні м...
Isentia
isentia.com
Рішення медіа-розвідки Isentia забезпечує комплексний моніторинг медіа, аналітику та статистичні послуги в Інтернеті, телебаченні, радіо, соціальних мережах і друкованих виданнях.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Відкрийте для себе вплив PR в Інтернеті! Слідкуйте за тим, що говорять про ваш бренд, створюйте свою історію, визначте та залучайте свою аудиторію та аналізуйте результати.