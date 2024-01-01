Альтернативи - Newslit
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Awario
awario.com
Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Dataminr
dataminr.com
Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
Mention
mention.com
Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
Muck Rack
muckrack.com
Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
Contify
contify.com
Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Signal AI
signal-ai.com
У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.
NewsWhip Spike
newswhip.com
Моніторинг медіа в реальному часі для команд зв’язку. Поєднуйте канали веб- та соціального вмісту в реальному часі з даними про залучення громадськості, щоб визначити та передбачити важливий вміст
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.
Uptime
uptime.com
Спробуйте безкоштовно. Перевірте час роботи за допомогою наших відзначених нагородами інструментів моніторингу веб-сайтів і миттєво отримуйте сповіщення.
Spica Media
spica.media
Ми надаємо вам повний моніторинг медіа в соціальних мережах, газетах, журналах, телебаченні, радіо та онлайн-новинах із цінною аналітикою та звітами, які допоможуть вам покращити ефективність.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia — це служба корпоративних даних і новин, яка підтримується Financial Times Group і Nikkei Inc. Підписка ScoutAsia надає найновіші дані, новини та контекст про понад 800 000 компаній у понад 20 країнах Східної Азії, Південної Азія та АСЕАН. Його бази даних дозволяють передплатникам створюва...
Realytics
realytics.io
Realytics вимірює та покращує цифрову ефективність телевізійних кампаній за допомогою своїх рішень для телеаналітики та програмного телебачення.
Newsmeter
newsmeter.com
Newsmeter — глобальний онлайн-сервіс відстеження новин. Він забезпечує надійний онлайн-моніторинг ЗМІ SaaS за допомогою відзначеної нагородами технології. Наша платформа постійно відстежує глобальні джерела новин у всьому світі. На сьогоднішній день ми зібрали понад 510 мільйонів новин (до яких ми д...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard було засновано в 2015 році з метою надання PR-світу сучасного інструменту для аналізу даних і медіа-розвідки. Додаток пропонує моніторинг медіа, детальний аналіз, інформаційні панелі та звіти, а також мультимедійний архів, який полегшує пошук старіших статей. Окрім цих класичних функцій, ...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel пропонує унікальне поєднання таланту, інструментів і технологій для професіоналів із зв’язків із громадськістю та комунікацій, які шукають програмне забезпечення та послуги для моніторингу та аналізу медіа, підібраних експертами. Такі провідні бренди, як Johnson & Johnson, Intuit, Bell Tex...
Syften
syften.com
Краще фільтрування соціальних новин. Без штучно низьких обмежень (100 фільтрів у вашому розпорядженні), сповіщень майже в режимі реального часу (у більшості випадків менше однієї хвилини) і підтримки Slack ваша команда контент-маркетингу отримає перевагу, необхідну для створення стабільної присутнос...
Grabien
grabien.com
Кліпи новин найвищої якості за найнижчою ціною в галузі. Grabien пропонує повний набір інструментів для ведучих і продюсерів (телебачення, радіо, подкасти), корпорацій, PR-компаній і медіа-персон, а також просто запеклих наркоманів новин. Де б ви не були в екосистемі новин, у нас є інструменти, які ...
RadioKing
radioking.com
RadioKing — платформа номер один для створення та трансляції власної онлайн-радіостанції. Це рішення також пропонує готові послуги для підтримки радіостанцій у їх цифровому розвитку (веб-сайт, мобільний додаток, підключений динамік, телебачення та авто). Сьогодні вони є хостами понад 3000 радіостанц...
Factal
factal.com
Factal надає компаніям необхідні факти в режимі реального часу, щоб захистити людей, уникнути збоїв і стимулювати автоматизацію, коли стається несподіване. Factal поєднує блискавичне відкриття з довіреною перевіркою в одній платформі, випереджаючи інші джерела свіжих новин. Досвідчені журналісти вик...
TechNews
technews.io
TechNews дає ІТ-компаніям змогу зрозуміти тенденції складних категорій, як-от штучний інтелект, кібербезпека, хмарна інфраструктура тощо.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights — це найшвидше рішення для збору новин, пошуку вмісту та моніторингу ЗМІ для редакцій і журналістів. Нами користуються тисячі журналістів, які використовують це щодня, щоб бути в курсі того, яким контентом займається світ у режимі реального часу. У середньому кількість нових клієнтів Ezy...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor стежить за всіма медіа для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та корпоративних комунікацій, дозволяючи вам отримати доступ до власних баз даних моніторингу новин та інноваційних служб телевізійних новин і аналізу медіа.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream — це потужний хмарний продукт для створення відеокліпів, який записує та транскрибує відео в реальному часі та дозволяє легко створювати та ділитися важливими моментами. За допомогою Snapstream ви можете: - Записувати та транскрибувати будь-яке джерело відео, пряму трансляцію, телеканал а...
Webz.io
webz.io
Webz.io є провідним постачальником машинно-визначених веб-даних. Він перетворює величезний пул веб-даних із відкритої та темної мережі на структуровані канали веб-даних, готові для використання машинами. Використовуючи дані Webz.io, підприємства, розробники та аналітики тепер можуть розкрити необроб...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics — це система моніторингу та аналізу соціальних мереж. - Збір даних з усіх джерел, а саме сайтів соціальних мереж, відеохостингів, картографічних сервісів, публічних каналів і чатів месенджерів, веб-сайтів оглядів, форумів, блогів, торгових майданчиків, онлайн-медіа, газет, журналів і...
Truescope
truescope.com
Truescope — це служба моніторингу та вимірювання медіа, що розвивається найшвидше. Truescope надає інформацію про медіа та бізнес-аналітику в реальному часі для організацій у всьому світі. Його місія полягає в тому, щоб використовувати кращий контент, чистіші дані та новітні технології для кращого і...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure забезпечує надійний і комплексний моніторинг теле- та радіомовлення, моніторинг Інтернету, моніторинг LexisNexis/Print, медіа-розвідку та PR-аналіз. Ми також пропонуємо базу даних медіа-контактів. News Exposure створив ексклюзивну нішу в галузі, зберігаючи постійний HD-архів, починаючи...
Determ
determ.com
Determ, раніше названий Mediatoolkit, — це онлайн-рішення для моніторингу медіа на основі ШІ. Це допомагає приймати кращі бізнес-рішення на основі інформації про споживачів, конкурентів і ринку в реальному часі. Determ відстежує ключові слова чи фрази в понад 100 мільйонах джерел на будь-якій мові ч...
Managr
managr.ai
Менеджер — помічник AI для команд маркетингу та PR. Це оптимізує дослідження та ідеї, створення контенту та рекламу медіа. Спробуйте Managr безкоштовно! managr.ai/pricing
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics — це комплексна інтелектуальна платформа моніторингу соціальних мереж. Це дає вам змогу відстежувати згадки про свій бренд, ваш продукт або ваших конкурентів у всій мережі (сайти новин, форуми, блоги та БУДЬ-ЯКІ інші веб-сайти) і в багатьох соціальних мережах, таких як TikTok, Twitter,...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — провідна платформа медіарозвідки в режимі реального часу. Поєднуючи команду досвідчених професіоналів із зв’язків із громадськістю та індустрії Алекса Норткотта з інноваційними технологіями, Roxhill забезпечує медіа-аналіз... Показати більше та розуміння, яке вам потрібно на сучасному ринк...
Wizikey
wizikey.com
Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та уявленнями про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знайти потрібну групу р...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніто...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні засоби масової інформації для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати ви...
Newswire
newswire.com
Newswire — це медіа-технологічна компанія, яка надає своїм клієнтам послуги з розповсюдження прес-релізів, які допомагають підвищити впізнаваність бренду, заробити згадки в ЗМІ, підвищити видимість в Інтернеті, покращити ефективність оптимізації пошукових систем, збільшити продажі тощо. На додаток д...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність певної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні м...
Isentia
isentia.com
Рішення медіа-розвідки Isentia забезпечує комплексний моніторинг медіа, аналітику та статистичні послуги в Інтернеті, телебаченні, радіо, соціальних мережах і друкованих виданнях.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Відкрийте для себе вплив PR в Інтернеті! Слідкуйте за тим, що говорять про ваш бренд, створюйте свою історію, визначте та залучайте свою аудиторію та аналізуйте результати.