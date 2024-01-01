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Newsinenglish.no – це новинний веб-сайт, призначений для читачів з інших країн у Норвегії та в усьому світі.

Вебсайт: newsinenglish.no

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