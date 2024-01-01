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NewsBiscuit був запущений Джоном О'Фаррелом у вересні 2006 року з благородною метою викорінення глобальної бідності, встановлення міцного миру на Близькому Сході та надання щоденної порції гумору нудьгуючим людям на роботі. Це онлайн-сатирична новина з сайту, який New York Times оголосила британською версією The Onion.

Вебсайт: newsbiscuit.com

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