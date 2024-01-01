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Заснована в 1893 році газета The News of Orange County є сімейною громадською газетою в Гіллсборо, штат Північна Кароліна, і виходить щосереди. Газета містить новини та фотографії про місцеву владу, злочинність, суди, державні документи, весілля та заручини, церковні служби, соціальну діяльність, спортивні змагання у середній школі та молоді, а також громадські заходи та заходи.

Вебсайт: newsoforange.com

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