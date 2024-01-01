New Mexico Education

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Освітній сайт Нью-Мексико – це блог-сайт, присвячений інформуванню лідерів і громадян Нью-Мексико про ключові питання освіти. Зосереджуючись на висвітленні проблем і успіхів у нашій державній шкільній системі, ми сподіваємось надихнути на зміни для покращення системи освіти Нью-Мексико.

Вебсайт: nmeducation.org

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