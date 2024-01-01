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Вебсайт: neuralframes.com

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Neural Frames — це керований ШІ інструмент для створення відеокліпів із текстових підказок. Він використовує генеративний штучний інтелект під назвою Stable Diffusion, який був навчений на 2,3 мільярдах зображень, щоб створювати приголомшливі візуальні ефекти без необхідності кодування. Інструмент простий у використанні - просто введіть текстову підказку, а нейронна мережа зробить все інше. Neural Frames створив фізик, який подбав про низьку вартість — лише 7 євро для створення 1000 кадрів. Інструмент натхненний Deforum і Lexica, двома іншими інструментами, керованими штучним інтелектом, і користувачі можуть знайти натхнення в підказках від Lexica. Інструмент створено з урахуванням відгуків користувачів, і творець заохочує користувачів звертатися до них із пропозиціями.

Вебсайт: neuralframes.com

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