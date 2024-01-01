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Єдина комерційна платформа. Кожного дня Neto дає змогу тисячам компаній B2B і багатоканальної електронної комерції, великих і малих, досягати більшого. Від онлайн-магазинів, POS-терміналів і підключень до ринкових майданчиків до інвентаризації, керування замовленнями та доставки – наша універсальна платформа об’єднує все.

Вебсайт: netohq.com

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