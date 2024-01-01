Альтернативи - Neteller
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Skrill
skrill.com
Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Mollie
mollie.com
Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »
Xendit
xendit.co
Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
PaySimple
paysimple.com
Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.
Poynt
poynt.com
Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.
Cashfree
cashfree.com
Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.
Trustly Personal
trustly.com
Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...
Adyen
adyen.com
Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.
PayDo
paydo.com
PayDo є EMI, що регулюється Великобританією, і MSB з ліцензією в Канаді. Ми надаємо мультивалютний IBAN, обробку в усьому світі, рішення Merchant, масові виплати та випуск корпоративних карток в одному бізнес-акаунті, одній інформаційній панелі, одній угоді та одному API. Отримайте доступ до глобаль...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit спрощує життя тисячам компаній в Австралії та Новій Зеландії. Наші спрощені платіжні рішення можна швидко й легко інтегрувати з провідним бізнес-програмним забезпеченням, щоб гарантувати, що ви отримуватимете гроші вчасно та покращуватимете свій грошовий потік.
EBANX
ebanx.com
EBANX — платіжний постачальник, орієнтований на Латинську Америку. Компанія пропонує найпопулярніші та відповідні місцеві методи оплати для восьми країн для транскордонних компаній, які можуть продавати як місцева електронна комерція.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox — це провідний багатоканальний платіжний шлюз для розробників, який можна легко інтегрувати з POS-системами, програмним забезпеченням ERP, електронною комерцією, роздрібною торгівлею без нагляду та мобільними платформами. Ми пропонуємо гнучкі платіжні рішення, щедрий розподіл доходу, бездог...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair є провідною платформою для запобігання платіжному шахрайству для великих компаній у всьому світі. З 2017 року Trustpair допомагає фінансовим командам захистити весь процес P2P завдяки автоматизації. Рішення пропонує інтуїтивно зрозуміле управління ризиками та безпосередньо інтегрується з і...
PayTrace
paytrace.net
Ми є експертами з оплати B2B. Спеціалізуючись на скороченні витрат, автоматизації платежів і ефективності, PayTrace полегшує прийом платежів. Ми надаємо рішення для обробки платежів, дебіторської заборгованості, оптимізації обміну та автоматизації платежів, побудовані на надійній основі нашого платі...
Tazapay
tazapay.com
Ми — Tazapay, сінгапурський фінтех-стартап, який дозволяє компаніям безперешкодно здійснювати транскордонні платежі. Ми надаємо рішення для оформлення замовлення, платіжного посилання та депонування, щоб спростити міжнародні транзакції та допомогти зменшити ризик як для покупців, так і для продавців...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay – все в одній платформі для керування надходженнями, виведеннями та платежами.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity — це платіжний процесор для компаній по всій Європі. Покращуйте свій бізнес, приймаючи платежі кредитними та дебетовими картками з усього світу. Ми є ліцензованою платіжною установою, що діє в Європейському Союзі. Зареєстровано у VISA Europe і є головним членом MasterCard International для...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR) сміливо переосмислює комерцію, спрощуючи складні платіжні екосистеми по всьому світу. Будучи лідером у сфері комерційних технологій, Shift4 щорічно забезпечує мільярди транзакцій для сотень тисяч підприємств практично в кожній галузі.
MONEI
monei.com
Рішення платіжного шлюзу MONEI є вибором багатьох європейських компаній електронної комерції. Його архітектура перемогла в програмі Amazon AWS Startup Architecture of the Year (Іберійський регіон). MONEI спрощує цифрові платежі, щоб онлайн-бізнеси могли приймати всі основні та альтернативні методи о...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — це місце, де люди й технології об’єднуються для здійснення транзакцій. Заснована в 2000 році, компанія часто руйнувала індустрію обробки платежів завдяки підходу, який поєднує в собі постійні інновації, захист інтересів клієнтів і прозоре й етичне ціноутворення. PayJunction обробляє по...