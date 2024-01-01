Navy Times

Navy Times

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Вебсайт: navytimes.com

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Моряки та їхні родини покладаються на Navy Times як на надійне незалежне джерело новин та інформації про найважливіші питання, що впливають на їхню кар’єру та особисте життя. Navy Times надає якісні, неупереджені звіти про важливі питання для військової спільноти.

Вебсайт: navytimes.com

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