Альтернативи - Navigator

Range

range.co

Range — це місце, де віддалені та гібридні команди можуть перевіряти одна одну як асинхронно, так і в режимі реального часу. Проводьте ефективні перевірки та зустрічі за розкладом вашої команди, щоб ви могли знати: – знати, хто над чим працює, кому потрібна допомога та як вони себе почувають – відпо...