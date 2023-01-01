Naver Works: Naver Works, інструмент для бізнес-співробітництва, створений Naver, надає різні функції, необхідні для роботи, такі як пошта, календар, адресна книга, диск, списки справ, опитування та дошка оголошень, зосереджені на бізнес-месенджері, в одному мобільному пристрої додаток, ПК-веб і ПК-додаток. Це інтегрована послуга. Працюючи в компанії Naver Works, яка має найвищий у світі рівень технологій безпеки, ви в безпеці, а ваша конфіденційність надійно відокремлена! Швидко та легко спілкуйтеся зі своїми колегами та виконуйте свою роботу в будь-який час і будь-де за допомогою мобільного додатку Naver Works. Якщо у вас виникли запитання щодо послуги, зв’яжіться з центром обслуговування клієнтів Naver Works за номером 1544-5876. NAVER ПРАЦЮЄ

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