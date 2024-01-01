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Заснована Ксав’єром і Натаном, Naval News надає вам новини про останні шоу та події військово-морської оборони. Ми також повідомляємо про морські технології з усього світу.

Вебсайт: navalnews.com

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