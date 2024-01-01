Альтернативи - Naturaltts
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
VEED
veed.io
Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Найреалістичніше та універсальне мовленнєве програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Eleven пропонує найпереконливіші, багаті та реалістичні голоси творцям і видавцям, які шукають найкращі інструменти для оповідання.
Speechify
speechify.com
Читайте розумніше, а не складніше. Переглядайте документи, статті, PDF-файли, електронну пошту — будь-що, що ви читаєте — за допомогою нашого провідного пристрою для читання тексту в мовлення.
D-ID
d-id.com
Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.
HeyGen
heygen.com
СТВОРЮЙТЕ ЧУВЛЮЧІ ВІДЕО В 10 РАЗІВ ШВИДШЕ З ШІ Зустрічайте HeyGen — найкращу платформу створення відео зі штучним інтелектом для вашої команди.
MetaVoice
themetavoice.xyz
ШІ-зміна голосу в реальному часі для Метавсесвіту. Говоріть упевнено та нехай ваші емоції просвітлюються за допомогою унікальних ультрареалістичних модифікаторів людського голосу.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — це безкоштовний інструмент синтезу мовлення, який надає послуги синтезу мовлення та підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську, арабську, китайську, японську, корейську, в’єтнамську тощо, а також різні стилі голосу. Ви можете використовувати його для читання...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.
Descript
descript.com
Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.
Synthesia
synthesia.io
Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
FakeYou
fakeyou.com
Музика зі штучним інтелектом, перетворення тексту в мову, перетворення голосу в голос. Створюйте аудіо або відео ваших улюблених персонажів, які говорять що завгодно, за допомогою технології Deep Fake від FakeYou.
Narakeet
narakeet.com
Легко створюйте озвучення за допомогою реалістичного синтезу мовлення. Не витрачайте час на запис голосу, виправлення помилок і синхронізацію зображення зі звуком. Просто введіть або завантажте свій сценарій, виберіть один із наших понад 500 голосів і отримайте аудіо чи відео професійного звучання...
Fliki
fliki.ai
Створюйте відео зі сценаріїв або дописів у блозі, використовуючи реалістичні голоси за 2 хвилини!
Wavel AI
wavel.ai
Wavel пропонує найкращі голосові рішення для перетворення тексту в мовлення для відео та локалізації. Наші голоси природні, чіткі та точні, а наша платформа проста у використанні.
Resemble.ai
resemble.ai
Використовуйте AI Voice Generator від Resemble, щоб безкоштовно клонувати свій голос! Створюйте голос штучного інтелекту, який звучить по-справжньому, за допомогою програми Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
PlayHT
play.ht
Генератор тексту в голос на основі AI. Створюйте реалістичне аудіо з тексту в мову (TTS) за допомогою нашого онлайн-генератора AI Voice Generator і найкращих синтетичних голосів. Миттєво перетворюйте текст на мовлення з природним звучанням і завантажуйте його як аудіофайли MP3 та WAV.
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтеся з дорогими перекладачами. Наша мета — надати досвід дубляжу та перекладу за допомогою штучного інтелекту, який не поступається людині
Revoicer
revoicer.com
Перетворення тексту в мовлення через штучний інтелект людини. Проголосували як найкращий генератор штучного голосу ОНЛАЙН. Найреалістичніший AI Text To Speech онлайн для відео про продажі, освітніх відео, подкастів
dupdub
dupdub.com
DupDub — це найкращий онлайн-генератор голосу зі штучним інтелектом для створення реалістичних голосів з тексту в мовлення. Миттєво перетворіть понад 400 людських голосів за допомогою нашого засобу зміни/конвертування голосу вже сьогодні!
Voicemaker
voicemaker.in
Онлайн-технологія синтезу мовлення перетворює текст на природні штучні голоси. Ви можете завантажити свої голоси в аудіоформатах MP3, WAV. У нас понад 1000 голосів ШІ 130 мовами по всьому світу.
LOVO
lovo.ai
Ваш голос для Metaverse. Захоплюйте найреалістичніші голоси ШІ в Інтернеті.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Перетворення тексту у відео завдяки генеративному штучному інтелекту та вам. Rephrase Studio — це платформа для створення тексту у відео, яка усуває складність створення відео, дозволяючи створювати відео професійного вигляду з цифровим аватаром за лічені хвилини.
Elai.io
elai.io
Створюйте відео ШІ лише з тексту. Створюйте персоналізовані відео ШІ за допомогою ведучого за лічені хвилини без використання камери, студії та зеленого екрана.
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
Speakatoo
speakatoo.com
Перетворюйте будь-який текст на голос усіма індійськими мовами за допомогою Speakatoo, найкращого інструменту ШІ для синтезу мовлення. Отримайте доступ до понад 700 чоловічих і жіночих природних голосів для синтезу мовлення.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам створювати, редагувати та розповсюджувати подкасти високої якості за лічені секунди. Місія компанії полягає в тому, щоб демократизувати доступ до телемовлення за допом...
Verbatik
verbatik.com
Генерація тексту в мовлення VERBATIK AI. Створюйте реалістичне аудіо з тексту в мову (TTS) за допомогою AI Voice Generator і найкращих синтетичних голосів. Миттєво перетворюйте текст на мовлення з природним звучанням і завантажуйте його як аудіофайли MP3 та WAV.
Yepic Studio
yepic.ai
Створюйте відео штучного інтелекту за лічені хвилини за допомогою Yepic Studio. Дублюйте живу відеоконференцію за допомогою VidVoice. Персоналізуйте та масштабуйте відео ШІ за допомогою нашого API. Спробуйте безкоштовно.