Native Instruments

Native Instruments

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Вебсайт: native-instruments.com

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Native Instruments є провідним постачальником програмного та апаратного забезпечення для виробництва музики та діджеїв. Вони пропонують широкий асортимент продуктів, включаючи віртуальні інструменти, ефекти та контролери під такими брендами, як Komplete, Traktor і Maschine. Їх інструменти широко використовуються продюсерами, музикантами та ді-джеями для створення, виконання та виробництва музики.

Вебсайт: native-instruments.com

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