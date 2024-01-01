Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Native Instruments» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Native Instruments є провідним постачальником програмного та апаратного забезпечення для виробництва музики та діджеїв. Вони пропонують широкий асортимент продуктів, включаючи віртуальні інструменти, ефекти та контролери під такими брендами, як Komplete, Traktor і Maschine. Їх інструменти широко використовуються продюсерами, музикантами та ді-джеями для створення, виконання та виробництва музики.

Вебсайт: native-instruments.com

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