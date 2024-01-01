NationalTurk

NationalTurk

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Вебсайт: nationalturk.com

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Туреччина та світ новин, останні новини про політику, життя, здоров’я, останні новини та події, цікаві заголовки в NationalTurk!

Вебсайт: nationalturk.com

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