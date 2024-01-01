Nasz Dziennik

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Польська щоденна газета була заснована в 1998 році. Вона подає інформацію, про яку мовчать інші ЗМІ, зокрема про суспільне, культурне, політичне та релігійне життя.

Вебсайт: naszdziennik.pl

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