Альтернативи - Nasdaq

Knowa

knowa.co

Управління на основі ШІ, що поєднує все, що потрібно для управління. Підтримуйте свою дошку на майбутнє за допомогою платформи керування Plug-and-play від Knowa, яка забезпечує пошук знань, зустрічі та співпрацю з підтримкою штучного інтелекту в одній безпечній та універсальній екосистемі.