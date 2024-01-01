Альтернативи - Nasdaq
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Productboard
productboard.com
Платформа управління продуктами, орієнтована на клієнта, від Productboard. Прискорюйте інновації, створюйте продукти, які приносять прибуток і підвищують продуктивність.
Boardable
boardable.com
Менше стресу — більше часу для планування важливих зустрічей — кращі дані для підвищення залученості правління та рентабельності інвестицій. Одна платформа, багато рішень. Високоефективні дошки починаються з Boardable - трансформуйте та створюйте перспективні дошки в масштабі. Наша спеціально створ...
Craft.io
craft.io
Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платфо...
airfocus
airfocus.com
airfocus пропонує сучасну модульну платформу для управління проектами. Він надає повне рішення для команд, щоб керувати та повідомляти про свою стратегію, розставляти пріоритети в роботі та вирішувати правильні проблеми. Розроблений з урахуванням гнучкості, airfocus дозволяє швидко налаштувати платф...
Powernoodle
powernoodle.com
Спільна співпраця – легко. Програмне забезпечення Powernoodle для співпраці та сприяння допомагає асинхронно створювати ідеї, спільно приймати рішення та повідомляти плани дій. Створіть більш інклюзивний спосіб спільної роботи, який орієнтує вашу команду на дії.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
UserVoice
uservoice.com
Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...
Loomio
loomio.org
Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне ...
Adam.ai
adam.ai
Універсальне керування нарадами. adam.ai — це інтелектуальна універсальна платформа для керування нарадами, яка дозволяє отримувати, керувати та ділитися знаннями до, під час і після зустрічей, перетворювати вміст на цінні активи та досягати успішних бізнес-результатів.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard — це програмне забезпечення для керування радою директорів, яке зменшує складність, щоб ради директорів і команди керівників могли працювати розумніше, рухатися швидше та досягати більшого.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Ansarada
ansarada.com
Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — це онлайн-набір інструментів і процесів, які допомагають окремим особам і групам у прийнятті рішень, визначенні пріоритетів, аналізі співвідношення ціна-якість і розумінні вподобань зацікавлених сторін. Базований на алгоритмі PAPRIKA, 1000minds призначений для багатокрите...
Admincontrol
admincontrol.com
Програмне забезпечення для правління, керівництва та ключових зацікавлених сторін, що забезпечує безпечний і ефективний доступ до інформації, обговорень і процесів. Ми пропонуємо розумну та безпечну цифрову платформу для співпраці для осіб, які приймають рішення, як-от ради директорів, управлінські ...
Runway Financial
runway.com
Фінансова платформа, яку ви не ненавидите. Runway — це сучасний та інтуїтивно зрозумілий спосіб моделювати, планувати та налагоджувати свій бізнес для всіх у вашій команді.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — це платформа аналізу корпоративних рішень, яка допомагає краще та швидше приймати рішення у вашій комерційній організації. Прийняття рішень є найціннішим активом вашої компанії. Наша система допомагає командам приймати найкращі рішення, запроваджуючи ефективні процеси прийняття рішень, п...
EntityKeeper
entitykeeper.com
Комплексна платформа об’єктів EntityKeeper дозволяє керувати критично важливими даними, створювати докладні організаційні діаграми та контролювати вимоги до подання/відповідності у вашій організації. Отримуючи доступ до інформації в режимі реального часу, налаштовуючи поля даних, керуючи крайніми те...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack допомагає чартерним шкільним радам досягати виняткових результатів. Ми єдина платформа онлайн-управління, створена для управління чартерними школами. Членство в BoardOnTrack надає експертне керівництво (без погодинної плати за консультування) і доступ до єдиної інтуїтивно зрозумілої, ле...
Board Management
boardmanagement.com
Готові вивести свою раду директорів на новий рівень? Використовуйте наше програмне забезпечення для засідань ради та управління, щоб допомогти членам ради співпрацювати та робити більше
Beenote
beenote.io
Beenote — це перше рішення для керування нарадами для правління, керівників і команди. Beenote – простий, доступний і ефективний інструмент. Від початку до кінця процесу наради Beenote допомагає командам організувати ефективні наради шляхом планування, проведення та подальших дій (завдань, рішень) з...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
З 2001 року тисячі щасливих клієнтів погоджуються, що MyBoardPacket безпечний, простий і легкий у використанні. Онлайн-інструмент керування засіданнями правління, який забезпечує керування документами, онлайн-голосування, онлайн-обговорення тощо. MyBoardPacket.com дає змогу розгорнути портал дощок, ...
Knowa
knowa.co
Управління на основі ШІ, що поєднує все, що потрібно для управління. Підтримуйте свою дошку на майбутнє за допомогою платформи керування Plug-and-play від Knowa, яка забезпечує пошук знань, зустрічі та співпрацю з підтримкою штучного інтелекту в одній безпечній та універсальній екосистемі.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Нехай люди, які поділяють однакові цілі, співпрацюють разом. Оптимізуйте свої процеси в компанії або відмовтеся від організаційної схеми. Не все можна спланувати, тому дозвольте собі адаптуватися до ситуації на ходу та продовжуйте співпрацювати.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus — це рішення для керування нарадами та засіданнями, яке допомагає директорам, комітетам і керівним командам бути краще підготовленими, залученими та узгодженими у процесі співпраці та прийняття рішень. Його портал правління дозволяє корпоративним секретарам і адміністраторам легше, ніж будь-к...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — це рішення, яке допомагає радам директорів і менеджерам квартир, ОСББ і некомерційних організацій автоматизувати та спростити керування радами.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — це плавна та безпечна платформа для співпраці, створена для хмари та створена для осіб, які приймають рішення. Нашою основною групою користувачів є Рада директорів організації, але Hippoly також використовується серед управлінських команд, консультативних рад і груп акціонерів, яким потріб...
BoardShape
boardshape.com
Проводьте краще засідання правління чи комітету. Приведіть свою раду директорів або комітет у форму сьогодні за допомогою BoardShape. BoardShape, призначений для стартапів, — це продукт програмного забезпечення як послуги, який надає достатньо можливостей і функцій, щоб допомогти вашому стартапу кра...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — це провідна платформа, що об’єднує професіоналів і компанії через консультативні ради. Наша універсальна платформа дозволяє компаніям і командам набирати, створювати та керувати консультативною радою з провідними професіоналами з усього світу. Професіонали всіх рівнів можуть негайно ...