Ваш розум призначений для того, щоб мати ідеї, а не тримати їх. Побудуйте другий мозок за допомогою серветки. Він автоматично показує зв’язки у ваших нотатках.

Вебсайт: napkin.one

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