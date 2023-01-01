WebCatalog
Napkin

Napkin

napkin.one

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Napkin» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ваш розум призначений для того, щоб мати ідеї, а не тримати їх. Побудуйте другий мозок за допомогою серветки. Він автоматично показує зв’язки у ваших нотатках.

Вебсайт: napkin.one

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Napkin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Emberly

Emberly

ember.ly

Milanote

Milanote

milanote.com

Yandex.Notes

Yandex.Notes

disk.yandex.com

Casual.PM

Casual.PM

casual.pm

Vienna Hypertext

Vienna Hypertext

vienna.earth

Luna

Luna

getluna.dev

Lumosity

Lumosity

lumosity.com

VisualizeAI

VisualizeAI

visualizeai.pro

flomo

flomo

flomoapp.com

aNotepad

aNotepad

anotepad.com

17hats

17hats

17hats.com

AfforAI

AfforAI

afforai.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності