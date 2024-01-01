Napkin AI — це редактор документів, який допомагає користувачам створювати цікаві документи з візуальними посібниками та елементами оповідання. Його функції AI дозволяють користувачам легко додавати піктограми, малюнки, діаграми та діаграми до свого вмісту, не потребуючи навичок дизайну. Він також надає візуальні пропозиції на основі контексту та полегшує співпрацю, дозволяючи легко ділитися створеними документами. Інструмент пропонує унікальну функцію, за допомогою якої користувачі можуть записувати короткі відеоролики разом зі своїм вмістом, що дозволяє легко розповідати історії та презентувати ідеї. Відео автоматично анімуються, що робить їх більш привабливими без необхідності подальшого редагування. Сам процес редагування також спрощено, дозволяючи користувачам легко видаляти непотрібні слова-заповнювачі та шуми. Napkin AI продається як візуальний пілот, що вказує на те, що він працює як допоміжний інструмент для користувачів, щоб втілювати свої ідеї в життя. Зручний інтерфейс і інтуїтивно зрозумілі функції роблять його доступним для користувачів будь-якого рівня знань. Загалом Napkin AI є рекомендованим інструментом для тих, хто хоче покращити залучення та візуальну привабливість своїх документів, презентацій чи оповідань.

Вебсайт: napkin.ai

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