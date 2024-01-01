Альтернативи - NameSilo

OVHcloud

ovhcloud.com

OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на ...