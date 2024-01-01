Альтернативи - Namecheap
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингу зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома своєю рекламою...
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
Google Domains
domains.google
Знайдіть своє місце в Інтернеті за допомогою домену від Google, завдяки надійності, безпеці та продуктивності Google.
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні р...
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компанія Newfold Digital, є надійним партнером для користувачів WordPress. Заснована в 2003 році, Bluehost дозволяє як новачкам, так і експертам створювати та підтримувати веб-присутність за допомогою надійного веб-хостингу, інструментів електронної комерції, маркетингових програм, автомат...
10Web
10web.io
10Web є провідним розробником веб-сайтів зі штучним інтелектом і електронної комерції. У сучасну епоху ми демократизуємо доступ до онлайн-можливостей. Наші інструменти на основі штучного інтелекту спрощують створення та керування цифровим бізнесом, усуваючи технічні бар’єри. Наш AI Website Builder с...
Vultr
vultr.com
Vultr має на меті зробити високопродуктивні хмарні обчислення простими у використанні, доступними за ціною та локально доступними для компаній і розробників у всьому світі. Улюблений серед розробників, Vultr обслуговує понад 1,5 мільйона клієнтів у 185 країнах за допомогою гнучких, масштабованих, гл...
DreamHost
dreamhost.com
Покращуйте позиції в пошуковій системі та залучайте більше клієнтів на свій веб-сайт за допомогою інструментів «зроби сам», статистичних даних і персоналізованого покрокового плану SEO. Функції DreamHost SEO Toolkit включають - ... Показати більш комплексний аудит веб-сайту - Персоналізований план S...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на ...
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хости...
Contabo
contabo.com
Contabo🥇Cloud VPS і виділені сервери за ціною, яка вам сподобається. Більше обчислювальної потужності за менше | Відзначена нагородами підтримка від реальної людини, а не від бота! | 6 регіонів, 10 локацій | 99,996% безвідмовної роботи за останні 12 місяців
Gandi
gandi.net
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Hover
hover.com
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Webnode
webnode.com
Створіть власний сайт безкоштовно! Ви можете створити чудовий веб-сайт за допомогою Webnode всього за кілька хвилин. Приєднуйтеся до наших 45 мільйонів користувачів і створіть один самостійно.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine забезпечує керований хостинг WordPress для понад 1,2 млн веб-сайтів і цифрових інтерфейсів. Підтримка 24/7, найкраща у своєму класі безпека та найкраща продуктивність на ринку.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC є американською компанією, що займається реєстрацією доменів в Інтернеті та веб-хостингом, штаб-квартира якої розташована у Феніксі, штат Арізона. Він належить компанії NameSilo Technologies Corp., яка котирується на Канадській біржі цінних паперів (альтернативна фондова біржа для компа...
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
GreenGeeks
greengeeks.com
Швидкий, безпечний і екологічний веб-хостинг. Інтернет є великим забруднювачем навколишнього середовища. Почніть розміщувати свій веб-сайт у провідного світового екологічного хостинг-провайдера та позитивно впливайте на довкілля!
Domain.com
domain.com
Знайти ідеальний домен веб-сайту так само просто, як 1-2-3. Придбайте доменне ім’я, створіть і розмістіть веб-сайт і насолоджуйтеся нашими професійними інструментами онлайн-маркетингу.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — це платформа для роботи з веб-сайтами (WebOps), яку найкращі розробники, маркетологи та ІТ-спеціалісти використовують для створення, запуску та запуску своїх веб-сайтів Drupal і WordPress. Pantheon містить усі інструменти, необхідні професійним розробникам для створення передових сайтів, ...
Cloudways
cloudways.com
Створено для виняткових вражень. Платформа керованого хмарного хостингу. Зосередьтеся на своєму бізнесі та уникайте всіх проблем із веб-хостингом. Наш керований хостинг гарантує неперевершену продуктивність, надійність і вибір із цілодобовою підтримкою, яка діє як ваша розширена команда, що робить C...
One.com
one.com
Розвивайте свій бізнес в Інтернеті за допомогою нашого універсального рішення для створення приголомшливого веб-сайту. Зареєструйте свій домен сьогодні! Включає особисту електронну пошту, SSL, підтримку 24/7 тощо.
Afternic
afternic.com
Afternic, компанія GoDaddy, найбільший у світі ринок доменів із повним набором послуг.
Dynadot
dynadot.com
Надпотужний ринок доменів. Ми є акредитованим ICANN рішенням для створення доменних імен і веб-сайтів, яке допомагає зробити керування вашими доменами простим, доступним і безпечним.
Kamatera
kamatera.com
Розгорніть високопродуктивну всесвітню хмарну інфраструктуру менш ніж за 60 секунд. Зареєструйтеся та спробуйте зараз – 30 днів абсолютно безкоштовно.
Sav
sav.com
Дешева реєстрація доменних імен, резервне замовлення доменів для понад 100 доменів верхнього рівня та великий ринок доменів преміум-класу й аукціонів.