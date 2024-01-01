Альтернативи - N.Rich
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізовани...
G2
g2.com
G2 — найбільший у світі ринок програмного забезпечення, якому найбільше довіряють. Понад 90 мільйонів людей щороку — включно з працівниками всіх компаній зі списку Fortune 500 — використовують G2 для прийняття розумніших програмних рішень на основі автентичних експертних оцінок. Тисячі компаній, які...
Signals
getsignals.ai
Signals — це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, C...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2...
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки на...
Warmly
warmly.ai
Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш канал, відстежуючи сигнали про наміри купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — це перша і єдина пошукова система в режимі реального часу для потенційних клієнтів із продажу B2B. Понад 350 000 користувачів і десятки тисяч лауреатів премії Президентського клубу використовують Seamless.AI, щоб знаходити перевірені мобільні телефони, електронні листи та прямі номери ...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесід...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує мар...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. ...
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, з...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment миттєво додає понад 100 точок даних про компанію, її технології та її співробітників до кожного вашого запису, щоб ви могли швидше перетворити потенційних клієнтів на клієнтів. Ось як: • Бездоганно інтегрується з Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment тощо для автоматизаці...
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стиму...
LeadAngel
leadangel.com
Рання пташка отримує розпродаж. Фільтр, зіставлення та маршрут миттєво приводять до потрібного продавця. Закривайте більше угод. LeadAngel — це платформа B2B Lead Management, включаючи зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами та маршрутизацію. Швидкі, надійні та настроювані операції п...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє швидко створювати контекстний вміст у масштабі. Укладайте угоди швидше, надаючи релевантний вміст, який краще зв’яжеться з вашими потенційними клієнтами. Вміст є основою кожного виходу на ринок. Якщо ви хочете виділитися та налагодити значущі стосунки зі своїми потенційними клієнта...
Mutiny
mutinyhq.com
Більшість маркетингових команд не можуть відігравати суттєву роль у проникненні до цільових облікових записів, оскільки маркетингові стратегії 1:1, які працюють, не масштабуються, а те, що масштабується, не працює. Mutiny допомагає B2B-компаніям генерувати конвеєр і доходи від своїх цільових обліков...
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результатив...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантніст...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Owler
owler.com
Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб ви випереджали конкурентів завдяки...
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на потреби нового покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого...
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мі...