MyShell — це платформа чату на основі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам створювати та налаштовувати власного віртуального помічника чи робота. Платформа містить різноманітні інструменти чату, наприклад закріплені чати та фільтри за типом, включаючи інструменти, розваги та освіту, щоб покращити досвід користувача. Майстерня роботів MyShell дозволяє користувачам створювати та налаштовувати власного віртуального помічника або робота, забезпечуючи персоналізований досвід чату, адаптований до їхніх конкретних потреб. Платформа підтримується кількома мовами, включаючи англійську та японську, і інтегрується з Telegram, популярним додатком для обміну повідомленнями. Користувачі можуть увійти та зареєструватися на платформі, щоб отримати доступ до додаткових функцій, таких як підвищення витривалості для розмов. MyShell використовує технологію штучного інтелекту, щоб забезпечити інтелектуальну розмову та покращити залучення користувачів. Загалом, MyShell пропонує настроювану інтелектуальну платформу чату, яка надає користувачам можливість створювати та налаштовувати власного віртуального помічника чи робота. Завдяки різноманітним доступним інструментам і фільтрам для чату користувачі можуть покращити свій досвід чату відповідно до своїх конкретних потреб. Інтеграція платформи з Telegram і підтримка кількох мов роблять її доступною для ширшої бази користувачів, а її технологія AI забезпечує інтелектуальну та захоплюючу розмову.

Вебсайт: myshell.ai

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