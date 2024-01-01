myReach — це інструмент на базі штучного інтелекту, який слугує персональним центром знань, призначеним для керування, упорядкування та пошуку інформації, збереженої користувачами. Це замінює пошук у різних папках на робочому столі, Google Drive, електронній пошті чи телефоні, щоб знайти документи, нотатки, контакти та веб-сайти. Користувачі можуть легко зберігати та зберігати всі свої важливі дані в одному місці. Крім того, інструмент пропонує помічника зі штучним інтелектом, який відповідає на запитання, полегшуючи користувачам отримання інформації. Нейронна мережа інструменту розроблена для отримання та вивчення інформації з вмісту всіх збережених елементів і впорядкування їх таким чином, щоб користувачі могли їх легко знайти. За допомогою помічника зі штучним інтелектом користувачі можуть знаходити інформацію, шукаючи певні ключові слова, подібно до запиту особистого помічника. myReach також підтримує зв’язки та властивості, які дозволяють користувачам зв’язувати, структурувати та контекстуалізувати дані. Користувачі можуть групувати інформацію за темами, додавати теги та об’єднувати свої думки, як інтелектуальну карту. Це допомагає користувачам швидше знаходити інформацію та легко її отримувати. myReach корисний для студентів, професіоналів і всіх, хто працює з великою кількістю даних і потребує швидкого й ефективного отримання інформації. Функції штучного інтелекту інструменту полегшують керування знаннями, заощаджують час і підвищують продуктивність.

Вебсайт: myreach.io

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