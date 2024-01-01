MyLooks AI — це інструмент, який дає вам змогу досліджувати свою привабливість за допомогою простого, але революційного процесу. Завантажуючи селфі, ви миттєво отримуєте відгуки про свій зовнішній вигляд, які супроводжуються персоналізованими порадами щодо покращення зовнішнього вигляду. Але це не зупиняється на цьому. Штучний інтелект MyLooks також оснащено вдосконаленим коучингом на основі штучного інтелекту, який допоможе вам відстежувати свій прогрес з часом, що робить його не просто одноразовим додатком для підвищення впевненості. Основні риси: * Миттєвий відгук: одразу дізнайтеся, як ви себе почуваєте за шкалою привабливості. * Персоналізовані поради щодо вдосконалення: отримуйте індивідуальні поради щодо того, як підвищити свою фізичну привабливість. * Відстеження прогресу: за допомогою інструктажу на основі штучного інтелекту відстежуйте свої вдосконалення з часом і бачите реальні результати. * Підвищення впевненості: прості вказівки, яких легко дотримуватися, можуть значно підвищити вашу самооцінку. MyLooks AI виділяється як нова концепція, яка використовує технологію для задоволення прагнення сучасної людини до самовдосконалення та цифрового схвалення. Він пропонує поєднання негайного задоволення з довгостроковими стратегіями вдосконалення, водночас зберігаючи систему підтримки для запитів користувачів і потенційних проблем. MyLooks AI надає інтригуючу платформу для вивчення особистої естетики цифрової епохи, незалежно від того, чи варто задовольнити цікавість чи розпочати подорож самовдосконалення. Щоб отримати детальну інформацію про початок роботи або допомогу, не соромтеся зв’язатися через офіційні контактні канали, надані на платформі MyLooks AI.

Вебсайт: mylooks.ai

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