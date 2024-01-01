Myko Ai — це розмовний інструмент штучного інтелекту, створений для відповідей на всі запитання ваших відділів продажів за лічені секунди. Підключення до таких систем, як Salesforce, Hubspot і Snowflake. Myko — це інструмент бізнес-аналітики на природній мові, розроблений, щоб допомогти власникам бізнесу отримати відповіді на свої запитання без використання SQL або коду. Для користувачів бізнес-аналітики ви можете визначати та створювати ключові терміни й визначення своєї організації, щоб стандартизувати показники для користувачів. Отримайте більше прибутку, відкриваючи дані між вашими інформаційними панелями.

Вебсайт: myko.ai

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