Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MyBizFeed» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MyBizFeed — це цифровий медіа-ринок для покупців і продавців медіа-трафіку. MyBizFeed — це найбільший ринок трафіку, де люди, які продають/купують трафік, можуть швидко підключатися та вести бізнес. На MyBizFeed медіа-продавці та медіа-покупці можуть вільно публікувати свої пропозиції щодо трафіку або потреби, а також знаходити видавців і рекламодавців для співпраці.

Вебсайт: mybizfeed.com

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