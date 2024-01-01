Альтернативи - MVPR

Truescope

truescope.com

Truescope — це служба моніторингу та вимірювання медіа, що розвивається найшвидше. Truescope надає інформацію про медіа та бізнес-аналітику в реальному часі для організацій у всьому світі. Його місія полягає в тому, щоб використовувати кращий контент, чистіші дані та новітні технології для кращого і...